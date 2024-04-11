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        Haberler Magazin Ünlülerden bayram tatili pozları: Defne Samyeli... - Magazin haberleri

        Ünlülerden bayram tatili pozları

        Ünlü isimler, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle setlere ve sahnelere ara vererek seyahate çıktı. Kimi Ege ve Akdeniz koylarına, kimi de yurt dışına gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:07
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        1

        NESRİN CAVADZADE

        2

        ATA DEMİRER - ATİNA

        Merhaba

        3

        DEFNE SAMYELİ - SEYŞELLER

        4

        DEFNE SAMYELİ - SEYŞELLER

        5

        DEFNE SAMYELİ - SEYŞELLER

        6

        SEDA BAKAN - LİZBON

        Okyanus havasıyla herkese iyi bayramlar...

        7

        SALİH BADEMCİ

        8

        KAAN YILDIRIM

        9

        DEVRİM ÖZKAN

        Şimdiden ne macera.

        10

        PELİN KARAHAN

        İyi bayramlar!

        11

        DEMET ÖZDEMİR - MADRİD

        12

        ALMEDA ABAZİ - ALAÇATI

        13

        EDA ÖZERKAN

        İyi bayramlar!

        14

        DOĞRA RUKAY KAMAL

        Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz, iyi bayramlar.

        15

        MİNE TUGAY - İSVİÇRE

        16

        NİLGÜN BELGÜN - MOSKOVA

        Moskova'dan geriye kalan bu fotoğrafı çok sevdim. Hayat bazen tatlıdır. Yeter ki içindeki çocuğa sarıl ve onu hiç bırakma.

        #Seda Bakan
        #Nesrin Cavadzade
        #Salih Bademci
        #Demet Özdemir
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