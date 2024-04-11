Ünlülerden bayram tatili pozları
Ünlü isimler, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle setlere ve sahnelere ara vererek seyahate çıktı. Kimi Ege ve Akdeniz koylarına, kimi de yurt dışına gitti
NESRİN CAVADZADE
ATA DEMİRER - ATİNA
Merhaba
DEFNE SAMYELİ - SEYŞELLER
DEFNE SAMYELİ - SEYŞELLER
DEFNE SAMYELİ - SEYŞELLER
SEDA BAKAN - LİZBON
Okyanus havasıyla herkese iyi bayramlar...
SALİH BADEMCİ
KAAN YILDIRIM
DEVRİM ÖZKAN
Şimdiden ne macera.
PELİN KARAHAN
İyi bayramlar!
DEMET ÖZDEMİR - MADRİD
ALMEDA ABAZİ - ALAÇATI
EDA ÖZERKAN
İyi bayramlar!
DOĞRA RUKAY KAMAL
Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz, iyi bayramlar.
MİNE TUGAY - İSVİÇRE