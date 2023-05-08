Miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı. Saldırı sonrası bazı vatandaşlar yaralandı. Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri taşlı saldırıya tepki gösterdi.