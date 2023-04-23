Ünlülerin 'mavi tik' isyanı!

"HER ŞEY PARA DEĞİL"



Gurme Vedat Milor, hesabından mavi tik'in kaldırılması hakkında, "Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni! Belki dünyayı değiştirmek imkansız ama kendi küçük devrimlerimizi yapabiliriz" notunu düştü.