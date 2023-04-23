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Ünlülerin 'mavi tik' isyanı!

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ücretli hale getirdiği ve onaylı hesaplara verilen 'mavi tik' uygulaması başladı. Ücret ödemeyi kabul etmedikleri için 'mavi tik'leri kaldırılan ünlü isimler, tepkilerini Twitter'dan dile getirdi

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  • Ünlülerden Elon Musk'a 'mavi tik' tepkisi - Magazin haberleri

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, 'mavi tik'i yani hesabını onaylamak isteyenlerin 8 dolar ödeyeceğini duyurmuştu. Musk, ücret ödenmemesi halinde onaylı hesaplarda bulunan 'mavi tik'i kaldırılacağını açıklamıştı.
  • Ünlülerden Elon Musk'a 'mavi tik' tepkisi - Magazin haberleri

    20 Nisan akşamı başlayan uygulama sonrasında çok sayıda kurum ve ünlü isim, onaylı hesap simgesini kaybetti. Uygulama sonrasında bazı isimler tepkisini dile getirdi.

    Demet Akalın, "Heyyyu Elon Musk; sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır" mesajını paylaştı.
  • Ünlülerden Elon Musk'a 'mavi tik' tepkisi - Magazin haberleri

    "BU SEN İSTEDİN! MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ"

    Elon Musk'tan İlhan diye bahseden oyuncu Zafer Algöz, "Yel kayadan toz alır misali İlhan mavi tikimizi kaldırmış. Dünyanın çevresini kimseye sormadan uydularınla çöplüğe çevirdin. Mahkemede görüşürüz İlhan. Bunu sen istedin. İlhan'ın mavi tikine Beşiktaşımızın kartalını koyuyorum" ifadeleri kullandı.
  • Ünlülerden Elon Musk'a 'mavi tik' tepkisi - Magazin haberleri

    Oyuncu Kerem Bürsin, Twitter kullanıcı ismine 'Mavi Tik' yazısını ekleyerek, Elon Musk'ın tepki çeken hamlesini ti'ye aldı.
  • Ünlülerden Elon Musk'a 'mavi tik' tepkisi - Magazin haberleri

    "HER ŞEY PARA DEĞİL"

    Gurme Vedat Milor, hesabından mavi tik'in kaldırılması hakkında, "Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni! Belki dünyayı değiştirmek imkansız ama kendi küçük devrimlerimizi yapabiliriz" notunu düştü.

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