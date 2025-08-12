Yurt genelinde dün Çanakkale, Manisa, Edirne, Bolu ve Hatay'da başlayan orman yangınlarında bazı yerleşim yerleri tahliye edilirken, halk ekiplerin çalışmalarına destek veriyor. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken ünlüler, felaket karşısındaki üzüntülerini paylaştı.

Hülya Koçyiğit: Ormanlarımızın, kuşlarımızın, toprağımızın çığlığı hepimizin yüreğinde yankılanıyor. Dualarımız alevlerle savaşan tüm kahramanlarla. Yangında evini, toprağını, emeğini kaybeden herkesin acısı yüreğimizde. Geçmiş olsun Çanakkale. Geçmiş olsun Edirne.

Yılmaz Erdoğan: Çanakkale, Manisa, Bolu ve Kahramanmaraş'ta devam eden yangın felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Doğayı, canlıları ve yaşam alanlarımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele eden tüm ekiplere ve gönüllü vatandaşlarımıza minnettarız. Geçmiş olsun Türkiye.

Aleyna Tilki: Çok üzgünüm. Kaybettiklerimiz geri gelmeyecek. Ülkemizin her bir doğası o kadar özel ki... Anılarımız, nefesimiz, ağaçlarımız ve hayvanlar... Oraların yeniden yeşerdiğini görebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.