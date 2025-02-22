Ünlülerden kar pozları
İstanbul'daki kar yağışı, günlerdir etkisini sürdürüyor. Ünlü isimler de çektikleri kar manzaralı fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor
İBRAHİM BÜYÜKAK
Market alışverişine çıktım.
ATA DEMİRER
NEBAHAT ÇEHRE
Kar, bizi çocuklaştırdı.
BENSU SORAL
CEMRE BAYSEL
Karın tadını yine İzmirliler çıkardı.
HAZAL SUBAŞI
ATİYE
HANDE SORAL
Buraya daha bugün yağdı. Kar storylerimiz ancak geliyor.
Ünlü isimler, geçtiğimiz günlerde de kar fotoğrafları paylaşmıştı...
GUPSE ÖZAY
BADE İŞÇİL
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY
CANSEL ELÇİN
ERKAN PETEKKAYA
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT
TÜRKAN ŞORAY
ARAS BULUT İYNEMLİ
DEMET ÖZDEMİR
FAHRİYE EVCEN