Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları

Hülya Koçyiğit: Bugün, Ramazan Bayramı... Sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız, paylaşmanın ve birlik olmanın değerini bir kez daha hatırladığımız çok özel bir gün. Bayramınızı kutlar, ailenizle, sevdiklerinizle sağlıkla bir arada olacağınız huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim.

Ajda Pekkan: Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Tüm sevdiklerinizle harika bir bayram geçirmenizi dilerim.

Nazan Şoray: İyi bayramlar.

Emel Sayın: Bayramı yalnızca takvimde değil, kalplerde ve yaşanan her anda hissedeceğimiz nice bayramlar dilerim. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.

Erol Evgin: Gençlerimizin ve seçilmişlerimizin özgür olduğu, bayramların özlemi içindeyim. Buruk duygularla Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum.

Fazıl Say: İyi bayramlar.

Demet Akbağ: En güzel bayram, neşeyle gülümseyen çocuklarla, geleceğe özgürce, umutla bakan gençlerle kutlanır. Bir bayramı bayram yapan, çocukların kahkahası ve gençlerin özgür düşleridir. İyi bayramlar.

Ozan Güven: 1994 yılında başlayan meslek hayatımda 30 yılı geride bıraktım diyebilirim. Bilen bilir işimde, seyircime hep güzel şeyler seyrettirmeye çalıştım. Hâlâ da çalışıyorum. Yıllardır da kazandığım paranın yarısını vergi olarak devletime ödüyorum. Hiç bir zaman da illegal yollarla vergi kaçırmadım. Aklımdan bile geçmedi! Vergi neden verilir? Karşılığında vatandaşın ne gibi hakları vardır? Aklıma bir çırpıda gelen ilkokul bilgileriyle cevap vereyim. Bir kere yol, su, elektrik, özlük haklarımız, sağlık hizmeti, eğitim, güvenlik, adalet vs. Hangisi var? Sağlık; özel sağlık sigortası. Eğitim; parası olan, oldurmaya çalışan özel okula göndermeye çalışıyor çocuğunu. Güvenlik; buna herkes kendi cevap versin. Adalet; Ona bugünlerde kimse cevap veremiyor. Adalet, bir gün hepimize lâzım olacak. Haksızlığa karşı sussan, kafasını çeviren, sıra kendisine geldiğinde arkasına bakacak, kimse yok. Son olarak ben hiç bir partinin üyesi, hiçbir ideolojinin savunucusu değilim. Oy vermeye başladığımdan beri muhalifim. Siyasetiniz size kalsın, ben vatandaş Ozan olarak çalışıp, üretmek insanlara iyi gelmek istiyorum. Bir de gençliğimin bayramlarını çok özlüyorum, el öpecek gençlerimizin, çocuklarımızın nezarethanede geçirmeyeceği, huzurlu, adaletli, o sevgi dolu Türk halkını geri istiyorum. Bu kadar da mı bir şey istemeyelim? Her birinizin bayramı kutlu olsun memleketimin güzel insanları...

Selen Görgüzel: Çocukların ölmediği, evlatlarımızın parmaklıklar ardında değil yanımızda olduğu, özgür, hür ve mutlu bayramlara uyanalım. Şeker Bayramı'nda kapımızı çalan, elimizi öpüp gözlerimize umutla bakan çocuklarımız olsun. Ne hasretle ne de hüzünle değil, sevgiyle, birlikle, barışla dolsun sofralarımız. Evinden, ailesinden uzak düşen her yüreğe kavuşmak, her göze gülmek yakışır bu bayrama... Gerçek bayramlar; sadece takvimlerde değil, yüreklerde başlasın. Gülşen: Sarılıp sımsıkı kucaklaşmak, birbirimizi sevip sayıp duyup anlamak, huzur, bir aradalık varsa asıl o zaman her gün bayram değil midir her birimize? Günlerdir gecelerdir içim buruk, neşem yok, tadım tuzum hiç yok ama umudum var. Hep de kocaman. En çok geleceğimizi ışığa boğacak olan pırıl pırıl gençliğin sesinden, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, cennet vatanımızın karış karış toprağından öperim.