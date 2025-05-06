Ünlülerden 'Yaz seni çağırıyor' paylaşımları
Havaların ısınmasıyla yaz heyecanına kapılan ünlü isimler, Instagram'da 'Yaz seni çağırıyor' (Summer is calling) şablonunu kullanarak, geçtiğimiz yazdan kalma fotoğraflarını paylaştı
Mayıs ayının gelmesi ve havaların ısınmasıyla yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu durum, bazı ünlü isimleri şimdiden deniz, kum ve güneş üçlüsünün hayalini kurmaya itti. Ünlüler, Instagram'da popüler olan 'Yaz seni çağırıyor' (Summer is calling) şablonunu kullanarak, geçtiğimiz yaz tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya başladılar.
'Summer is calling' şablonuyla paylaşım yapan ünlüler
Devrim Özkan
Zeynep Bastık
Merve Boluğur
Almila Ada
Arzum Kurucalı