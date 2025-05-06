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        Ünlülerden 'Yaz seni çağırıyor' paylaşımları

        Havaların ısınmasıyla yaz heyecanına kapılan ünlü isimler, Instagram'da 'Yaz seni çağırıyor' (Summer is calling) şablonunu kullanarak, geçtiğimiz yazdan kalma fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:49
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        1

        Mayıs ayının gelmesi ve havaların ısınmasıyla yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu durum, bazı ünlü isimleri şimdiden deniz, kum ve güneş üçlüsünün hayalini kurmaya itti. Ünlüler, Instagram'da popüler olan 'Yaz seni çağırıyor' (Summer is calling) şablonunu kullanarak, geçtiğimiz yaz tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya başladılar.

        'Summer is calling' şablonuyla paylaşım yapan ünlüler

        2

        Devrim Özkan

        3

        Zeynep Bastık

        4

        Merve Boluğur

        5

        Almila Ada

        6

        Arzum Kurucalı

        7

        Bengü

        8

        Ezgi Şenler

        9

        Doğa Rutkay Kamal

        #Devrim Özkan
        #merve boluğur
        #Zeynep Bastık
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