Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden yeni tatil pozları - Magazin haberleri

        Ünlülerden yeni tatil pozları

        Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler, renkli karelerini yayımlamaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 09:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hazar Ergüçlü

        2

        Yüsra Geyik

        3

        Yüsra Geyik

        4

        Gaye Su Akyol

        5

        Sümeyye Aydoğan

        6

        Müjde Uzman

        7

        Müjde Uzman

        8

        Mine Tugay

        9

        Mine Tugay

        10

        Şükran Ovalı

        11

        İrem Derici

        12

        İrem Derici

        13

        Melisa Döngel

        14

        Melisa Döngel

        15

        Derin Talu

        16

        Derin Talu

        17

        Şevval Şahin

        18

        Şevval Şahin

        19

        Betül Şahin

        20

        Betül Şahin

        21

        Dolunay Soysert

        22

        Dilan Çıtak Tatlıses

        23

        Derya Uluğ

        24

        Derya Uluğ

        25

        Dilara Aksüyek

        26

        Dilara Aksüyek

        #Şevval Şahin
        #irem derici
        #Melisa Döngel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        Fransa yarı finalde!
        Fransa yarı finalde!
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        Bay bay Almanya!
        Bay bay Almanya!
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası