Ünlüleri buluşturan sergi

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Contemporary İstanbul tarafından düzenlenen Cl Bloom, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen beşinci edisyonunda sanatseverleri buluşturdu. 19 Nisan'a kadar sürecek olan sergiyi; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Revna Demirören, Erdoğan Demirören, Settar Tanrıöğen, Taner Ölmez ve Didem Balçın gibi birçok ünlü isim sergiyi gezdi.

"HİÇBİR RESMİMİ ATMAM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu Settar Tanrıöğen, "Sanat tarihi okudum. Kendi ve kızımın yaptığı resimler var. Hiçbir resmi atmam ve hepsini saklarım" dedi. Tanrıöğen, "İleride sergi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Suratımdan başka sergilenecek bir şeyim yok" diyerek, espri yaptı.

Öte yandan 2024 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun bir süre tedavi gören oyuncu, sağlık durumuyla ilgili de "Şu an iyiyim. Son aşamalardayım. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Taner Ölmez de "5-6 senedir tablo almaya başladık" ifadesini kullandı. Yeni projeleri hakkında da konuşan Ölmez, "Önümüzdeki sezon yeni projeyle başlarım inşallah. Okullar kapansın, yaz gelsin, tatile gitmeyi bekliyorum. Tatil severim. Çocuklar şeker ve bal gibiler, büyüyorlar" dedi.

Oyuncu Didem Balçın ise sanatçı Durmuş Bahar'ın eserini inceleyerek kendisinden bilgi aldı. Balçın, "Bir tablo alayımdan ziyade öğrenmek ve bilgi sahip olmak için geziyorum. Yeni sanatçı ve eserleri tanımak istiyorum. Yurt dışına gittiğimden beri müzeleri geziyorum. Evimde 1-2 tablo var. Manevi değeri olan tablolar. Yatırım gibi durumum yok tabloyla ilgili... Keşke yatırım yapacak kadar tablolar alabilsem" diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından 800 kişiyi takip etmeyi bıraktığını söyleyen Balçın, konuyla ilgili de "Bazen kalktığımda 5 kişi daha gidiyor. Şu an gördüğüm herkesten mutluyum. Sosyal medyanın kötü yanı takip edince istemeden görüyorsunuz. Sosyal medyayı eğlenmek için kullanıyorum" açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Revna Demirören, Suzan Sabancı gibi birçok isim sanatçı Beste Alperat'ın eserlerinin bulunduğu alanı ziyaret etti. Eserler hakkında bilgi paylaşan Alperat, Japon kağıt katlama (kirigami) tekniklerinden ilhamla oluşturduğu heykel dünyasını, mistisizm ve Mevlânâ'nın felsefesiyle birleştirerek çok katmanlı bir sanat deneyimi sundu. Beste Alperat, "Yeni iki eserle burdayım. İlk dizayna başlamadan önce kağıttan motiflerini yapıp, daha sonra karar verip dayanıklı elementlere döndürüyorum. Bunlar hepsi dış mekân heykelleri" diye konuştu.

Pervin Ersoy, "Antalya'da yeni açacağımız otel projemiz var. Onun için sanat eseri bakmaya geldim. Mekânların sanat eserleriyle daha çok dünyayı yakalayacağını ve sanatçılarımıza çok büyük destek olması gerektiğine inanıyorum" açıklamalarında bulundu.