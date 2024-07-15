Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Ünlüler, 252 kişinin şehit edildiği darbe girişiminin yıl dönümünde duygularını dile getirdi
HÜLYA KOÇYİĞİT
Tarih boyunca nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, son destanını 15 Temmuz 2016'da yazmıştır. Vatan toprağının kutsallığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve Cumhuriyet'ine her şartta sahip çıkan ve onlara gelecek zararda canını siper eden Türk milleti, o karanlık günde de bunu bir kez daha göstermiştir. Bu millet her karanlığı birlik olarak aydınlığa çevirir ve çevirmiştir, bu topraklarda karanlıklardan medet umanlar her daim bozguna uğrayacağını bilmelidir.
Bugünün vesilesi ile bir kez daha vatan toprağına canını, kanını harç eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah, Türk milletine böyle günler yaşatmasın.
YILMAZ ERDOĞAN
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
HÜLYA AVŞAR
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.
DEMET AKALIN
15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
SİBEL CAN
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. O karanlık gecede, milletimizin cesareti ve inancı ile aydınlanan sabahı gördük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız.