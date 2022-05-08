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Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları duygusal mesajlar ve fotoğraflarla kutladı

HABERTURK.COM
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    HAMDİ ALKAN

    Soluk aldığın her güne şükürler olsun annem... Anneler Günü'n kutlu olsun. Seni hiç yalnız bırakmayan canım ablacığım senin de Anneler Günü'n kutlu olsun. Hakkınız ödenmez...
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    TÜRKAN ŞORAY

    Annemiz hep bizimlesin... Anneler Günü'nüz kutlu olsun.
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    FAZIL SAY

    Annemi özlemle, sevgiyle anıyorum. Tüm anneleri sevgiyle, saygıyla kutluyorum. Annelerimizi kalbimizde koruyalım. Sevginin değerini bilelim. Anneler Günü kutlu olsun.
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    DEMET AKALIN

    Canım annem bana hem ana hem baba oldun seni çok seviyorum. Anneler Günü'n kutlu olsun.
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    ÖZGE ULUSOY

    Ne yazsam az... İyi ki... Doğurmuş, doğurmamış, yüreğinde şefkat, merhamet olan ve canlıların tümüne bu duygularla yaklaşabilen tüm insanların Anneler Günü kutlu olsun. Annesinden uzak olan herkesin kalplerinden öperim.
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    MELEK BAYKAL

    Tüm anneler çok özeldir kuşkusuz... Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et bana desen, tabi kii 'Anne' derdim. Bu yıl ilk defa Anneler Günü'nde anacığımın yanında olamıyorum. Başta annem olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Hepiniz çok değerlisiniz çünkü annesiniz...

    Dünyaya getirdiğiniz ve emek verip büyüttüğünüz her çocuğun size sorumluluğu ve borcu var. Analarımızın kalbini kırmayalım lütfen... Unutmayalım ki annemiz bir tane ve bizi doğuran anaya bir kez daha sahip olma şansımız yok. Onların sağlığında değerini bilelim. Bilmem anlatabildim mi... Bu dünyadan göçüp giden analarımıza da rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah.
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    DEMET ŞENER

    Doğurmuş, doğurmamış, bir canlıya koşulsuz sevgisini vermiş tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Buradan bizleri yetiştiren başta canım annem Naime Şener ve tüm annelerimizin de ellerinden öpüyorum.
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    ECE ERKEN

    Hep yanımda oldun... Ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin. Anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim. İyi ki varsın, Allah'ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin. Annesini kaybeden herkese sabır diliyorum.
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    HAKAN AYSEV

    Canım anneme büyük özlemle... Tüm annelerin bu güzel gününü kutlarım.
  • Ünlülerin 'Anneler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

    HAKAN PEKER

    Canım annem, Anneler Günü'n kutlu olsun.

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