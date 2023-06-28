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Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları

Ünlü isimler, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı

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  • Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları; Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk... - Magazin haberleri

    HÜLYA KOÇYİĞİT

    İçimden şöyle söylemek geliyor; Bütün dünya buna inansa bir inansa, hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa birlik olsa uzansak sonsuza... Sevdiklerinizle beraber sağlıkla, mutlulukla ve huzurla geçireceğiniz birlik ve beraberliğin pekiştiği; dayanışmanın çoğaldığı, sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum.
  • Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları; Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk... - Magazin haberleri

    FİLİZ AKIN 

    Hepimize en sevdiklerimizle, kucaklaşacağımız en samimi sevgi ve duyguları paylaşacağımız bir bayram olmasını diliyorum.
  • Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları; Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk... - Magazin haberleri

    BEDİA AKARTÜRK

    Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim.
  • Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları; Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk... - Magazin haberleri

    MERVE DİZDAR 

    İyi bayramlar.
  • Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları; Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk... - Magazin haberleri

    ESER YENENLER 

    İyi bayramlar.
  • Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları; Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk... - Magazin haberleri

    ÇİÇEK DİLLİGİL

    Sevdiklerinizle Yanyana, sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlarınız, bayramlarımız olsun. İyi bayramlar.

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