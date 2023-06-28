Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları

HÜLYA KOÇYİĞİT

İçimden şöyle söylemek geliyor; Bütün dünya buna inansa bir inansa, hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa birlik olsa uzansak sonsuza... Sevdiklerinizle beraber sağlıkla, mutlulukla ve huzurla geçireceğiniz birlik ve beraberliğin pekiştiği; dayanışmanın çoğaldığı, sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum.