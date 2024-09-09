Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerin okulun ilk günü paylaşımları - Magazin haberleri

        Ünlülerin okulun ilk günü paylaşımları

        Yaklaşık 20 milyon öğrenci için okul zili çaldı ve 2024 - 2025 eğitim - öğretim yılı başladı. İşte ünlü isimlerin okulun ilk günü paylaşımları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İbrahim Büyükak: Yeni eğitim - öğretim yılı herkese hayırlı uğurlu olsun

        2

        Doğa Rutkay Kamal: Bir annenin, ilk okul sabahından ne anlama geldiği belli olmayan tuhaf davranışları... Gözler şiş; evet, dün başka şeye, sabah başka şeye ağladım.

        3

        Pelin Akil: Güzel bir okul senesi olsun çocuklar.

        4

        Burcu Kara: Herkese bakıyorum, böyle günlerde büyük küçük herkesin kaygısı, heyecanı, sevinci, endişesi var. Her çocuğun ailesi, doğduğu yer, kaderi nasıl farklı. Hepsine dua edip, iyilikler diledim bol bol. İyi insanlarla karşılaşsınlar ve iyi insan olsunlar inşallah. Hepimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun.

        5

        Cansu Kurtçu: Ah benim güzellerim, canlarım… Zaman ne hızlısın… 2. sınıf… Bizim gözlerde yaşlar tabi yine... Tüm çocuklarımıza hak ettikleri sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Mutlulukla, keyifle geçsin. Zihinleri açık, akılları, vicdanları hür olsun. Haydi bakalım zil çaldı.

        6

        Gamze Erçel: Günaydın, bütün çocuklarımızın okul hayatı çok güzel geçsin

        7

        Uraz Kaygılaroğlu

        #Doğa Rutkay Kamal
        #pelin akil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle