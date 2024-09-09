Ünlülerin okulun ilk günü paylaşımları

Burcu Kara: Herkese bakıyorum, böyle günlerde büyük küçük herkesin kaygısı, heyecanı, sevinci, endişesi var. Her çocuğun ailesi, doğduğu yer, kaderi nasıl farklı. Hepsine dua edip, iyilikler diledim bol bol. İyi insanlarla karşılaşsınlar ve iyi insan olsunlar inşallah. Hepimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun.