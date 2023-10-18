Ununtriyum nedir, nerelerde kullanılır? Ununtriyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi
Asya kıtasında keşfedilen ilk element olan nihonyum ya da eski adıyla ununtriyum, Adını Japoncadaki Nihon (Japonya) kelimesinden almaktadır. Japonya'daki RIKEN Araştırma Merkezinde keşfedilmiştir. Ununtriyum nedir, nerelerde kullanılır? Ununtriyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Süper ağır, yapay bir elementtir. Ayrıca son derece kararsız ve radyoaktiftir. Bu nedenle de birçok özelliği bilinmemektedir. Bilinenler de grubundaki homolog elementlerin özelliklerinden yola çıkılarak tahmin edilmektedir. 2016 yılında periyodik tabloya eklenmiştir. Ununtriyum nedir? Nerelerde kullanılır? Ununtriyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Ununtriyum Nedir?
Element tahmini olarak belirlenen erime ve kaynama noktalarına sahiptir. Süper ağır yani transaktinit elementlerden biridir. Periyodik tablodaki konumu sebebiyle oda sıcaklığında katı bir metal olması beklenmektedir. Gümüşi bir renge sahip olduğu öngörülmektedir. Grup 13 elementleri arasında en elektronegatif element olacağı tahmin edilmektedir. Bor grubu elementlerle benzerliği olduğu tahmin edilen nihonyumun birçok özelliği bilinmemektedir. Bilinen özellikleri ise tahminidir. En belirgin homologunun talyum olduğu varsayılmaktadır. Hafif homologları bor, alüminyum, galyum, indiyum ve talyum ile benzer özellikler taşıdığı değerlendirilmektedir. Ancak bu elementlerden farklı özelliklerinin de olabileceği tahmin edilmektedir.
Ununtriyum Nerelerde Kullanılır?
Şimdiye kadar yalnızca birkaç nihoniyum atomu üretildiğinden dolayı, temel bilimsel araştırmalar dışında hiçbir kullanımı bulunmamaktadır.
Ununtriyum Simgesi
Periyodik tabloda nihoniyum, p-blokta yer alan bir transaktinid elementidir ve bor grubunun bir üyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Element “Nh” simgesiyle ifade edilmektedir. Laboratuvar ortamında sentetik olarak elde edilebilir; doğada bulunmaz. Bizmut ve çinko atomlarının kaynaşması sonucu sentezlenebilmektedir. 7 izotopu vardır. En kararlı ve en ağır Nihonyum-286 izotopu, yaklaşık 10 saniyelik bir yarılanma ömrüne sahiptir.
Ununtriyum Sembolü
Element periyodik tabloda "Uut" veya “Nh” sembolüyle temsil edilmektedir. Radyoaktifliği sebebiyle canlılar üzerinde toksik olabileceği tahmin edilen nihonyumun bilinen bir biyolojik rolü bulunmamaktadır.
Ununtriyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun 13. grubunda yer alan elementin atom numarası 113'tür. Henüz incelenebilecek ve gözle görülebilir miktarda elde edilememiştir.
Ununtriyum Kullanım Alanları
Elementin bugüne kadar bilimsel araştırma dışında özel bir kullanımı bildirilmemiştir.
Ununtriyum Özellikleri