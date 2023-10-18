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        Haberler Gündem Eğitim Ununtriyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Ununtriyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Ununtriyum nedir, nerelerde kullanılır? Ununtriyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi

        Asya kıtasında keşfedilen ilk element olan nihonyum ya da eski adıyla ununtriyum, Adını Japoncadaki Nihon (Japonya) kelimesinden almaktadır. Japonya'daki RIKEN Araştırma Merkezinde keşfedilmiştir. Ununtriyum nedir, nerelerde kullanılır? Ununtriyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:44
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        Ununtriyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Süper ağır, yapay bir elementtir. Ayrıca son derece kararsız ve radyoaktiftir. Bu nedenle de birçok özelliği bilinmemektedir. Bilinenler de grubundaki homolog elementlerin özelliklerinden yola çıkılarak tahmin edilmektedir. 2016 yılında periyodik tabloya eklenmiştir. Ununtriyum nedir? Nerelerde kullanılır? Ununtriyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Ununtriyum Nedir?

        Element tahmini olarak belirlenen erime ve kaynama noktalarına sahiptir. Süper ağır yani transaktinit elementlerden biridir. Periyodik tablodaki konumu sebebiyle oda sıcaklığında katı bir metal olması beklenmektedir. Gümüşi bir renge sahip olduğu öngörülmektedir. Grup 13 elementleri arasında en elektronegatif element olacağı tahmin edilmektedir. Bor grubu elementlerle benzerliği olduğu tahmin edilen nihonyumun birçok özelliği bilinmemektedir. Bilinen özellikleri ise tahminidir. En belirgin homologunun talyum olduğu varsayılmaktadır. Hafif homologları bor, alüminyum, galyum, indiyum ve talyum ile benzer özellikler taşıdığı değerlendirilmektedir. Ancak bu elementlerden farklı özelliklerinin de olabileceği tahmin edilmektedir.

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        Ununtriyum Nerelerde Kullanılır?

        Şimdiye kadar yalnızca birkaç nihoniyum atomu üretildiğinden dolayı, temel bilimsel araştırmalar dışında hiçbir kullanımı bulunmamaktadır.

        Ununtriyum Simgesi

        Periyodik tabloda nihoniyum, p-blokta yer alan bir transaktinid elementidir ve bor grubunun bir üyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Element “Nh” simgesiyle ifade edilmektedir. Laboratuvar ortamında sentetik olarak elde edilebilir; doğada bulunmaz. Bizmut ve çinko atomlarının kaynaşması sonucu sentezlenebilmektedir. 7 izotopu vardır. En kararlı ve en ağır Nihonyum-286 izotopu, yaklaşık 10 saniyelik bir yarılanma ömrüne sahiptir.

        Ununtriyum Sembolü

        Element periyodik tabloda "Uut" veya “Nh” sembolüyle temsil edilmektedir. Radyoaktifliği sebebiyle canlılar üzerinde toksik olabileceği tahmin edilen nihonyumun bilinen bir biyolojik rolü bulunmamaktadır.

        Ununtriyum Periyodik Tablodaki Yeri

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        Periyodik tablonun 7. periyodunun 13. grubunda yer alan elementin atom numarası 113'tür. Henüz incelenebilecek ve gözle görülebilir miktarda elde edilememiştir.

        Ununtriyum Kullanım Alanları

        Elementin bugüne kadar bilimsel araştırma dışında özel bir kullanımı bildirilmemiştir.

        Ununtriyum Özellikleri

        • Bir Asya ülkesinin isminin kullanıldığı ilk elementtir.
        • Nihonyum, tüm izotoplarının çok hızlı bir şekilde bozunmasına neden olacak kadar radyoaktif olan sentetik bir kimyasal elementtir.
        • Kararsız olmaları ve yarı ömürlerinin kısa olması nedeniyle çevreye zararlı etkilerinin olduğunu düşünmek için geçerli bir neden yoktur.
        • Doğal olarak oluşan izotopları yoktur. Genellikle laboratuvarlara dâhil edilirler.
        • Bor grubunda yer alır ve 7. periyoda dâhildir.
        • Nihonyumun erime noktasının 430 derece olduğu tahmin edilmektedir.
        • Nihonyumun kaynama noktasının 1100 derece olduğu tahmin edilmektedir.
        • Nihonyumun yoğunluğu ve atom kütlesi henüz bilinmiyor.
        • Nihonyumun kimyasal özellikleri büyük ölçüde teorik hesaplamalar yoluyla elde edilmiştir.
        • Nihonyum bileşiklerinin en kararlı oksidasyon durumu olarak '+1'e sahip olması beklenir.
        • Keşfedilmesi ve periyodik tabloya eklenmesi 13 yıllık bir süreçte gerçekleşmiştir.
        • Nihonyum için +3 ve +5 gibi daha yüksek oksidasyon durumları da önerilmektedir, ancak bunların '+1' oksidasyon durumundan nispeten daha az kararlı olmaları beklenir.
        • Nihonyumun altın yüzeylerdeki adsorpsiyon davranışının astatininkine benzer olması bekleniyor.
        • Son keşfedilen elementler süper ağır oldukları için son derece kararsızdır. Bu sebeple bu elementleri tanıyabilmek için saniyenin binde birinden daha az bir zamanda varlıklarının teyit edilmesi gerekmektedir.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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