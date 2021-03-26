Unutulmaz esere 'Gripin' yorumu

Gripin grubu, bugün sürpriz bir şarkı ile dinleyicinin karşısına çıktı. Sözleri Murathan Mungan, müziği Sunay Özgür imzalı unutulmaz eser “Nilüfer”i yeniden yorumlayan Gripin, yeni çalışmanın düzenlemesini de üstlendi. Yayınlanan yepyeni single, tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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