28 Ağustos 1907 tarihinde Amerika’da kurulan UPS Kargo, dünyanın en büyük paket teslimat şirketidir ayrıca özel taşıma ve lojistik hizmetlerinde lider bir küresel sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. UPS Kargo’nun kargo taşımacılığı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları makalemizde sizler için derledik.

UPS Kargo Nedir?

28 ağustos 1907 yılında ABD'de bir kurye firması olarak kurulan UPS Kargo, dünya ticaretini etkinleştirme amacına odaklanarak Multi milyar dolarlık bir şirket haline geldi. Günümüzde UPS Kargo, dünyanın en çok tanıdığı ve beğendiği markalarından biri olarak Global bir firmadır. Gelişmiş olan ileri teknolojisi, küresel kaynaklara erişim ve fiziksel, teknolojik ve insan varlıklarının Entegre bir ağını kullanan UPS Kargo, sunduğu kaliteli hizmet ile sürekli müşteriler kazanmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olan güçlü bir rekabet üstünlüğü sağlar. Her gün, dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede emtia, fon ve bilginin akışını yönetmekte olan UPS, yetkili Servis Sağlayıcısı Ünsped ile 1988 yılında Türkiye pazarına girmiştir. 2009 yılında Ünsped’i satın almıştır. UPS Kargo Türkiye genelinde, 3.000’e yakın personel kadrosu, 260’tan fazla şube ve yetkili servis sağlayıcısı ve 700’ü aşkın araç ayrıca 530 uçaktan oluşan dev filosu ile Türkiye pazarında da sektörün lider firmaları arasında yerini almayı başarmıştır.

UPS Kargo Çalışma Saatleri Nedir?

UPS Kargo’nun çalışma saatleri, hafta içi 09:00 ile 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 ile 15:00 arası hizmet vermektedir.

UPS Kargo Öğlen Saatlerinde Hizmet Veriyor mu?

UPS Kargo gün içinde aralık vermeksizin hizmet vermeye devam etmektedir.

UPS Kargo Hafta Sonu Açık mı?

UPS Kargo cumartesi günleri 09:00 ile 15:00 saatleri arasında hizmet vermekte fakat Pazar günleri kapalıdır.

Kargo Alımı Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Kargo alımları hafta içinde 09:00 ile 17:30 arasında yapılırken cumartesi günü ise 09:00 ile 14:30 arasında yapılmaktadır.

Kargo Dağıtımı Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Standart olarak kargo dağıtımını hafta içinde 09:00 ile 18:00 arasında yapılırken cumartesi günü ise 09:00 ile 14:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Ayrıca gün içi acil teslim hizmeti bulunmakta ve ek bir ücretle mesai saatleri dışında da kargo dağıtımı yapılmaktadır.

UPS Kargonun En Yakın Ve En Uzak Mesafeye Teslim Süresi Kaç Gündür?

Gün içi acil kargo teslimi bulunan UPS Kargo, en yakın mesafeye normal şartlarda kargonun şubeden çıktıktan sonraki 1 iş gününde ve en uzak mesafeye ise 2 iş günü sonunda teslim edilmektedir.

Gelen Kargoyu Müşterinin Teslim Alamadığı durumlarda Şubede Kaç Gün Bekletilir?

UPS Kargoda her hangi bir sebeple alıcısına teslim edilemeyen kargo alıcının ya da ya da göndericinin teslimde talep ettiği her hangi bir gün ve saat yok ise 3. İş günü sonunda kargo göndericiye iade edilir.

Kargo Takibi Nasıl Yapılır?

UPS Kargoda kargo takibi kargonuzu gönderen şubenin kestiği fatura numarası yada takip numarası ile gerek resmi internet sitesinden, gerek talebiniz üzerine SMS olarak cep telefon ya da e postanıza, gerekse de kargonuzu gönderen yada alan şubeleri arayarak kargonuzla ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Hangi Kargolar Sigorta Kapsamına Girer?

UPS Kargo ile her kargonuzu taşıtamazsınız. Bu konuda biraz seçici davranıyorlar. Göndereceğiniz kargo ile ilgili detayları Şube personeli ile paylaşmanız gereklidir. Gönderimi yasaklı ürünler dışındaki kargolarınız UPS güvencesi altındadır.