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Uraz Kaygılaroğlu annesinin kopyasıymış!

Uraz Kaygılaroğlu, annesi Gamze Yücer ve babası Mehmet Ali Kaygılaroğlu'nun nostaljik bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Takipçileri, ardından kendi fotoğrafını, "Sonuç..." notuyla paylaşan ünlü oyuncunun gönderisine, "Annesinin kopyasıymış!" şeklinde yorumlar yaptı

HABERTURK.COM
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    "Sefirin Kızı", "Pis Yedili", "Baba Candır" gibi projelerde yer alan ve son olarak Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Üç Kuruş"ta hayat verdiği "Kartal" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaroğlu (34), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    "BÜYÜTEN ANACIĞIM VE EMEĞİ GEÇEN BABACIĞIM"

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Kaygılaroğlu, annesi Gamze Yücer ve babası Mehmet Ali Kaygılaroğlu'nun eski fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

    Uraz Kaygılaroğlu, gönderisine, "Büyüten anacığım ve emeği geçen babacığım..." notunu düştü.
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    ANNESİNİN KOPYASIYMIŞ!

    Ünlü oyuncu, ardından, "Sonuç..." ifadeleriyle asansörde verdiği pozu 2,8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri, Kaygılaroğlu'nun gönderisine, "Çok iyi!" ve "Annesinin kopyasıymış!" şeklinde yorumlar yaptı.
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerin sürekli ekranlarda görüyorsunuz. Peki onların bugünlere gelmesinde büyük emeği olan annelerini hiç gördünüz mü?
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Hadise ile annesi Gülnihal Açıkgöz
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Şilan Makal ile annesi
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Merve Dizdar ile annesi Yıldız Dizdar
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Mabel Matiz ile annesi Maya Karaca
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Naz Çağla Irmak ile annesi Hülya Gülşen
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Neslihan Atagül ve annesi Perihan Çıtlak
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Ahmet Kural ve annesi Sema Kural
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Boğaç Aksoy ile annesi Güliz İncekara
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Ebru Cündübeyoğlu ile annesi Hülya Cündübeyoğlu
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Şevval Şahin ile annesi
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Demet Özdemir ve annesi Ayşen Şener
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Aras Bulut İynemli ve annesi Sevtap İynemli
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Şarkıcı Zara ve annesi Hatice Yılmaz
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Aslı Bekiroğlu ve annesi Süheyla Bekiroğlu
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Edis ve annesi Sevil Görgülü
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Demet Şener'in ve annesi Naime Şener 
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Zeynep Sever Demirel ve annesi Mefaret Demirkaya 
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Aslıhan Karalar ve annesi Nuray Karalar
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Gülben Ergen ve annesi Gülser Ergen
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Elçin Sangu ve annesi Müyesser Ses
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Can Yaman ve annesi Güldem Yaman
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Merve Boluğur ve annesi Nehra Boluğur
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Öykü Çelik ile annesi
  • Uraz Kaygılaroğlu annesi Gamze Yücer'in kopyasıymış!

    Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

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