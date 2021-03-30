"ÖPÜNCE GEÇER DİYORUM"

İşiten, aşkını Instagram hesabından haykırmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımında Deveci'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Öpsen geçer, sarılsak unuturuz ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan, dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız... Böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi... Affedilir diyorum yani. Öpünce diyorum; geçer. Yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun.

Melis İşiten, bir ay önce Sergen Deveci'nin YouTube kanalındaki Talk Show'una katılmıştı.