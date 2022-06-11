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Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali gündeme geldi! Üç Kuruş'un Kartal'ının 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

Uraz Kaygılaroğlu'nun gençlik fotoğrafı gündeme geldi. İlk olarak 2008 yılında Es Es dizisiyle ekran karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında Pis Yedili isimli gençlik dizisinde adını duyurdu. Gençken 140 kilo olan ünlü oyuncu sıkı bir diyet ile yaklaşık olarak 70 kilo zayıfladı. Ege'nin Hamsisi, Yedi Güzel Adam, Baba Candır ve Arkak Sokaklar gibi bir çok dizide rol alan Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ile başrolü paylaştı ve Gediz rolüyle beğeni topladı. Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz yapımı Erşan Kuneri internet dizisindeki rolüyle adından söz ettiren ünlü isim Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş'ta Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade ile başrolü paylaştı. Başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı. İşte, yıllar içerisindeki değişimi...

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  • 01
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    Uraz Kaygılaroğlu, 20'li yaşlarındaki halini sosyal medya hesabından paylaştı.
  • 02
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    Ünlü oyuncunun gençlik hali görenleri şaşkına çevirdi.
  • 03
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    2008 yılında yayınlanan Es Es dizisiyle ilk kez karşımıza çıkan Kaygılarıoğlu, Pis Yedili dizisinde adından söz ettirdi.
  • 04
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    Show TV ekranlarında yayınlanan Pis Yedili gençlik ve komedi türündeki dizide Melis Babadağ, Eda Ece, Burak Alkaş, Kadir Doğulu, Hazal Şenel ve Barış Arduç gibi ünlü oyuncularla rol aldı.
  • 05
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    O dönemlerde 140 kilo olan ünlü oyuncu sıkı bir diyet ve sporla birlikte 76 kiloaya kadar inmeyi başardı.
  • 06
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Uraz Kaygılaroğlu, Ege'nin Hamsisi, Yedi Güzel Adam, Baba Candır ve Arka Sokaklar gibi pekçok dizi ve filmde rol aldı.
  • 07
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    Cem Yılmaz'ın yeni televizyon dizisi Erşan Kuneri de rol alan ünlü isim, Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş'ta Kartal rolüne hayat verdi.
  • 08
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    2014 yılında Melis İşiten ile evlenen ve 2019 yılında boşanan ünlü ismin bir kızı var.
  • 09
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    Erşan Kuneri'nin İbrahim Tumtum'u bir dönem Berrak Tüzünataç ile hakkında çıkan aşk iddialarıyla sık sık gündeme gelmişti.
  • 10
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade ile başrolü paylaşan Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali gündeme bomba gibi düştü.
  • 11
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    Ünlü oyuncunun 140 kilo olan halini görünce çok şaşıracaksınız.
  • 12
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

    İşte, Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu gençlik fotoğrafları...
  • 13
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 14
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 15
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 16
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 17
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 18
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 19
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 20
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 21
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 22
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 23
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 24
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 25
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 26
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 27
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 28
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 29
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!
  • 30
    Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yok artık dedirtti! Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun 140 kilo hali herkesi şaşırttı!

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