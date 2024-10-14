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        Haberler Dünya Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi Ankara'ya geliyor | Dış Haberler

        Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi Ankara'ya geliyor

        Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi yarın (15 Ekim) Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:10
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        Ürdün Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, yarın (15 Ekim 2024) Ankara'yı ziyaret edecek.

        Bakan Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmesi kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için atılacak ortak adımlar değerlendirilecek. İki bakan en son, 79. BM Genel Kurulu marjında New York'ta bir araya gelmişti.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin bölgedeki önemli ortakları arasında yer alan Ürdün ile yürütülen düzenli istişareler ve karşılıklı ziyaretler çok boyutlu ilişkilerin gelişimine katkı sağlıyor.

        Türkiye ve Ürdün, bölgedeki gelişmeler karşısında hem ikili hem de çok taraflı düzeylerde yakın iş birliği içinde hareket ediyor.

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