Uşakspor iyi başladı kötü bitirdi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftalarında liderliğe kadar yükselen Uşakspor, son maçlarda ise kabusu yaşadı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftalarında liderliğe kadar yükselen Uşakspor, son maçlarda ise kabusu yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip son 4 maçtır galibiyete hasret kalarak ilk yarıyı Play-Off barajının dışında tamamladı. Grupta henüz 4 hafta öncesine kadar lider olan, 5'inci ve 11'inci haftayı zirvede geçen Uşak ardından düşüşe geçti. Devrenin son 4 haftasında art arda 3 mağlubiyetten sonra dün evinde Tire 2021 FK önünde 1-1'lik beraberliği 90+5'inci dakikada attığı golle kurtarabilen Uşakspor, ilk yarıyı 23 puanla Play-Off hattının dışında yedinci sırada bitirdi.
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