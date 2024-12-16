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        Uşakspor iyi başladı kötü bitirdi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftalarında liderliğe kadar yükselen Uşakspor, son maçlarda ise kabusu yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:44
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        Uşakspor iyi başladı kötü bitirdi
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftalarında liderliğe kadar yükselen Uşakspor, son maçlarda ise kabusu yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip son 4 maçtır galibiyete hasret kalarak ilk yarıyı Play-Off barajının dışında tamamladı. Grupta henüz 4 hafta öncesine kadar lider olan, 5'inci ve 11'inci haftayı zirvede geçen Uşak ardından düşüşe geçti. Devrenin son 4 haftasında art arda 3 mağlubiyetten sonra dün evinde Tire 2021 FK önünde 1-1'lik beraberliği 90+5'inci dakikada attığı golle kurtarabilen Uşakspor, ilk yarıyı 23 puanla Play-Off hattının dışında yedinci sırada bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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