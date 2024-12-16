Uşakspor iyi başladı kötü bitirdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftalarında liderliğe kadar yükselen Uşakspor, son maçlarda ise kabusu yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip son 4 maçtır galibiyete hasret kalarak ilk yarıyı Play-Off barajının dışında tamamladı. Grupta henüz 4 hafta öncesine kadar lider olan, 5'inci ve 11'inci haftayı zirvede geçen Uşak ardından düşüşe geçti. Devrenin son 4 haftasında art arda 3 mağlubiyetten sonra dün evinde Tire 2021 FK önünde 1-1'lik beraberliği 90+5'inci dakikada attığı golle kurtarabilen Uşakspor, ilk yarıyı 23 puanla Play-Off hattının dışında yedinci sırada bitirdi.