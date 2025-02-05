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        Uşakspor'dan hücuma takviye

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalınca Play-Off hattından uzaklaşan Uşakspor ara transferde ileri uca takviye yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:05
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        Uşakspor'dan hücuma takviye
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalınca Play-Off hattından uzaklaşan Uşakspor ara transferde ileri uca takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip 52 Orduspor'dan forvet Mustafa Yılmaz'la sözleşme imzaladı. Mustafa'nın sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Uşakspor'un açıklamasında, "Kulübümüz, kanat hücum oyuncusu Mustafa Yılmaz'ı 52 Orduspor’dan sezon sonuna kadar kiralamıştır. Mustafa Yılmaz’a, 'Uşakspor'umuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadeleri yer aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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