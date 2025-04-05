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        Uşak'ta işçi taşıyan midibüs, servis otobüsüne çarptı; 20 yaralı

        UŞAK'tafabrikaya işçi taşıyan midibüs ile servis otobüsünün çarpıştığı kazada, 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:25
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        Uşak'ta işçi taşıyan midibüs, servis otobüsüne çarptı; 20 yaralı
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        UŞAK'tafabrikaya işçi taşıyan midibüs ile servis otobüsünün çarpıştığı kazada, 20 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında meydana geldi. B.O. (25) yönetimindeki 64 S 0272 plakalı işçi servis midibüsü, aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki 64 S 0211 plakalı işçi servis otobüsüne arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüs sürücüsü ile Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 19 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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