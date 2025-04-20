Uşakspor ilk 6 içinde yer aldı
3'ÜNCÜLig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor evinde Çayelispor'u geçti: 2-0.
3’ÜNCÜLig 2’nci Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor evinde Çayelispor’u geçti: 2-0.
Uşakspor, 45’inci dakikada penaltıdan Selçuk’un golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıda da 90’ıncı dakikada Buğrahan ile bir gol daha bulan Uşakspor 3 puanı aldı. Uşakspor bu sonuçla 45 puana yükseldi ve ilk 6 içinde yer aldı. Çayelispor ise 41 puanda kaldı.
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