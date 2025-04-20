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        Uşakspor ilk 6 içinde yer aldı

        3'ÜNCÜLig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor evinde Çayelispor'u geçti: 2-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:08
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        Uşakspor ilk 6 içinde yer aldı
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        3’ÜNCÜLig 2’nci Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor evinde Çayelispor’u geçti: 2-0.

        Uşakspor, 45’inci dakikada penaltıdan Selçuk’un golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıda da 90’ıncı dakikada Buğrahan ile bir gol daha bulan Uşakspor 3 puanı aldı. Uşakspor bu sonuçla 45 puana yükseldi ve ilk 6 içinde yer aldı. Çayelispor ise 41 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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