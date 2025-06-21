Uşak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Banaz ilçesinde meydana geldi. S.D. yönetimindeki 10 AKV 051 plakalı kamyonet, Ankara- İzmir yolunda karşı şeride geçerek Ali Avşar yönetimindeki 43 AGY 671 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ali Avşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Avşar'ın cansız bedeni, Banaz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan S.D. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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