Uşak'ta makilik yangını (2)

KONTROLALTINA ALINAN YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Uşak’ta saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Çınarcık Köyü yakınlarında arpa tarlasında çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Balya makinesinden çıktığı tespit edilen yangına müdahale etmek isteyen tarla sahibi M.M.'nin ayaklarında hafif derecede yanıklar oluşurken, saman paketleme makinesini kullanan M.Ö. ise dumandan etkilendi. Tarla sahibi M.M. Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. M.Ö.'ye ise ambulansta müdahale edildi. 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 iş makinesi ile 3 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İnan YAMAN/UŞAK,