Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta makilik yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINAN YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDUUşak'ta saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta makilik yangını (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINAN YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

        Uşak’ta saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Çınarcık Köyü yakınlarında arpa tarlasında çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Balya makinesinden çıktığı tespit edilen yangına müdahale etmek isteyen tarla sahibi M.M.'nin ayaklarında hafif derecede yanıklar oluşurken, saman paketleme makinesini kullanan M.Ö. ise dumandan etkilendi. Tarla sahibi M.M. Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. M.Ö.'ye ise ambulansta müdahale edildi. 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 iş makinesi ile 3 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        İnan YAMAN/UŞAK,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Uşak'ta makilik yangını
        Uşak'ta makilik yangını
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol...
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol...
        Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Uşak'ta kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday tohumlarının ekili olduğu tarlal...
        Uşak'ta kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday tohumlarının ekili olduğu tarlal...
        Uşak Üniversitesi'nden Hulusi Akar'a 'fahri doktora'
        Uşak Üniversitesi'nden Hulusi Akar'a 'fahri doktora'
        Uşak Üniversitesince, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a fahri dok...
        Uşak Üniversitesince, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a fahri dok...