Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Fatih Mahallesi Ova Caddesi’nde meydana geldi. Yiğit Gencer idaresindeki 64 ADT 196 plakalı motosiklet, Ş.T. (21) idaresindeki 64 ADK 778 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan motosiklet refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Gencer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit Gencer'in cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü Ş.T. gözaltına alındı.

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