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        Uşakspor'da defansa takviye geldi

        3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Uşakspor stoper Yunus Emre Korkmaz'ı resmen renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:15
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        Uşakspor'da defansa takviye geldi
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        3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Uşakspor stoper Yunus Emre Korkmaz'ı resmen renklerine bağladı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Bornova 1877 takımında forma giyen 20 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

        Uşakspor'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Uşaksporumuza hoş geldin Yunus Emre Korkmaz. Kulübümüz, 2005 doğumlu genç stoper ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Korkmaz, geçtiğimiz sezon 3'üncü ligde Bornova 1877'de forma giydi. Yunus Emre Korkmaz'a, ‘Uşaksporumuza hoş geldin’ diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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