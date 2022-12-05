Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan baba oğul ağır yaralandı

İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil! Bu yöntemler dişleri bembeyaz yapıyor, ağız sağlığını koruyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tabancayla vurulan baba ve oğlu ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde boş bir alanda park halindeki 64 SF 433 plakalı otomobilin içinde oturan E.A. (54) ile aracın yanındaki oğlu E.A'ya (28) aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Z.Ö. (68) tarafından tabancayla ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği baba ve oğlu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğul, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.