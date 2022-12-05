Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan baba oğul ağır yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tabancayla vurulan baba ve oğlu ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde boş bir alanda park halindeki 64 SF 433 plakalı otomobilin içinde oturan E.A. (54) ile aracın yanındaki oğlu E.A'ya (28) aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Z.Ö. (68) tarafından tabancayla ateş edildi. Mermilerin isabet ettiği baba ve oğlu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğul, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.