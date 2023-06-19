Uşak'ta sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildi

AA

Uşak'ta sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta sağanakla birlikte kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi ve kanalda yer yer taşkınların meydana gelmesi üzerine tedbir amaçlı 3 ev tahliye edildi.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak dolayısıyla dereler taştı, bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle yer yer taşkınlar meydana geldi.

Aybey Mahallesi Üçüncü Okan Sokak'ta çayın kenarında bulunan 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Banaz, Sivaslı ilçeleri ile merkeze bağlı bazı köylerde de tarlalar, ahırlar ve bahçeler su altında kaldı, bazı köy yollarında ise toprak kaymaları meydana geldi.

Taşkınların yaşandığı köylere Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Toprak kaymaları nedeniyle kapanan yollar ekiplerce açıldı, taşkın yaşanan derelere iş makineleriyle müdahale edildi.

Merkeze bağlı Gökçedal köyünde su basan ahırda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve AFAD Uşak İl Müdürü Burak Edin ile Dokuzsele Çayı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Ergün, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte kentte en fazla yağışın 47 kilogram ile Banaz ilçesine düştüğünü söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde 51 ihbarın geldiğini aktaran Ergün, "Bunun 44'ü merkezden, diğerleri de köylerden. Bu ihbarların 46'sı konut, işyeri, eve, ahırlara su basması gibi ihbarlar. 5'i de vatandaşlarımızın 'biz yolda mahsur kaldık' yönündeki ihbarlarıydı. Bu ihbarların tamamına ilgili ekiplerimizce müdahale edildi. Biz de ilgili müdürlerimizle sahayı gezdik. Çok şükür şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız yok. Herhangi bir can kaybımız yok, herhangi bir hayvan kaybımız da yok. Bazı ahırları su basması sebebiyle ahırlarda kalan hayvanların tamamı kurtarıldı." dedi.

Kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükseldiğine dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti:

"Çayın debisini DSİ ve belediye görevlilerimiz sabaha kadar takip edecekler. Aybey Mahallesi'nde suyun biraz genişlemesi var. Üçüncü Okan Sokak'ta biz tedbir amaçlı 3 evi boşalttık. Bir evde yaşayan aile kalacak yerinin olduğunu söyleyerek akrabalarının yanına gitti. Diğer arkadaşlarımızı da Uşak Belediyesi'nin Kayaağıl Termal Tesisleri'ne yerleştirdik. İlçelerde ve kent merkezinde tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çok şükür şu anda da üstesinden gelemeyeceğimiz herhangi bir problem görünmüyor."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da kent merkezinde su birikintilerinin oluştuğu noktalara ekiplerin hemen müdahale ettiğini aktararak tüm ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirtti.

Ekiplerin iş yerleri ve evlerdeki su tahliyelerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü dile getiren Çakın, "Biz gece boyunca ekiplerimizle birlikte su tahliye çalışmalarını tamamlamış olacağız. Tüm ekiplerimizle teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Uşak'ta sağanak etkili oldu
Uşak'ta yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'ta yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı
Banaz'daki hayvan pazarında kurbanlıklar görücüye çıktı
YEREL HABERLER Banaz'daki hayvan pazarında kurbanlıklar görücüye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.