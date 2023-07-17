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        Uşak'ta ormanlık alana devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 21:21
        Uşak'ta ormanlık alana devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde, ormanlık alana devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Ş.B. (42) yönetimindeki 64 DA 981 plakalı traktör, Kurudere köyü Bostanlı mevkisinde ormanlık alana devrildi.

        Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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