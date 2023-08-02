Uşak'ta depoda çıkan yangında kamyonet ve saman balyaları yandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir depoda çıkan yangında yaklaşık 4 bin saman balyası ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Akıncılar Mahallesi'nde R.G.'ye (60) ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve Sivaslı Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, depoda bulunan yaklaşık 4 bin saman balyası ile park halindeki kamyonet ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.