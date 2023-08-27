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        Uşak'taki 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:14 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:23
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        Uşak'taki 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'taki iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Gediz-Uşak kara yolunda ilerleyen E.E. (37) yönetimindeki 26 VK 075 plakalı hafif ticari araç, Derbent köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.E, araçtaki eşi H.E, (33) ve çocukları Y.E.E. (7) ile B.E. (3) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sivaslı ilçesinde ise H.C'nin (39) kullandığı 64 SK 496 plakalı motosikletin Uzunoluk mevkisinde devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Yaralı ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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