Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        MHP Uşak İl Başkanlığı'na Ümit Arslan seçildi

        MHP Uşak İl Başkanlığı'na Ümit Arslan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 21:16 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Uşak İl Başkanlığı'na Ümit Arslan seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Uşak İl Başkanlığı'na Ümit Arslan seçildi.

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 14. Olağan İl Kongresi'nde konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, yerel seçim için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        MHP'nin birliğin güvencesi olduğunu kaydeden Osmanaoğaoğlu, "Bu sorumluluk bilinci ki her türlü makamdan her türlü statüden her türlü koltuktan kıyaslanmayacak biçimde önemlidir. Bu farkındalık ki her türlü ayrışmadan her türlü fitneden bizleri koruyan ve ortaya konulan çelikten irademizin bir kaynağıdır." dedi.

        Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.

        İbrahim Orman, Ümit Arslan, Tacettin Tacettinoğlu ve Bekir Akağaç'ın başkanlık için yarıştığı kongrede, geçerli sayılan 414 oyun 155'ini alan Ümit Arslan il başkanlığına seçildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Aslan geri döndü!
        Aslan geri döndü!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Uşakspor'da hedef 3 puan
        Uşakspor'da hedef 3 puan
        Uşak'ta 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Uşak'ta 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
        Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
        Uşak'ta Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
        Uşak'ta Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı