Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan dikildi
Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan dikildi, vatandaşlara da 1923 fidan dağıtıldı.
Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan dikildi, vatandaşlara da 1923 fidan dağıtıldı.
Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtımında, Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince vatandaşlara 1923 fidan ile Türk bayrakları verildi.
Daha sonra da Kuyucak Mahallesi'nde "100. Yıl Uşak Cumhuriyet Ormanı" ismi verilen 2 hektarlık alana 1923 sedir fidanı dikildi.
Fidan dikimine, Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Orman İşletme Müdürü Uğur Şahin, kurum müdürleri, jandarma ve emniyet personeliyle, öğrenciler katıldı.