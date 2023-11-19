Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Uşak'ın Eşme ilçesinde, 86 yaşındaki Halil Dağdelen evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:37 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ın Eşme ilçesinde, 86 yaşındaki Halil Dağdelen evinde ölü bulundu.

        A.Y, Üç Eylül Mahallesi Sultan Alparslan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan babası Halil Dağdelen'i ziyarete gitti.

        Eve girdiğinde duman olduğunu fark eden A.Y, babasının ise kanepede hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Dağdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evde polis ekiplerince yapılan incelemede, sobanın yanında bulunan minderin yandığı ve evde bu sebepten dolayı duman oluştuğu belirlendi.

        İlk belirlemelere göre, minderin yanması sonucu oluşan dumandan zehirlendiği değerlendirilen Dağdelen'in kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?

        Benzer Haberler

        Uşakspor - Kastamonuspor: 2-4
        Uşakspor - Kastamonuspor: 2-4
        Uşakspor çıkış arıyor
        Uşakspor çıkış arıyor
        Uşak Üniversitesi Senatosu'ndan CHP'li Karaoba'nın iddialarına ilişkin açık...
        Uşak Üniversitesi Senatosu'ndan CHP'li Karaoba'nın iddialarına ilişkin açık...
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası