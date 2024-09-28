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        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan (11) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 21:19 Güncelleme: 28.09.2024 - 21:19
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        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
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        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan (11) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

        Refahiye-Erzincan kara yolunda 26 Eylül'de meydana gelen kazada yaralanan Ahmet Enes Ceylan, Refahiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Ceylan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Aynı kazada ağır yaralanan ablası 14 yaşındaki Semiha Ceylan'ın ise Erzincan'da tedavisi sürüyor.

        Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, 26 Eylül'de Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

        Kazada, sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan yaşamını yitirmişti.

        Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes Ceylan ve Semiha Ceylan yaralanmıştı.

        Memleketi Uşak'a getirilen Ramazan, Melike ve Huri Elif Ceylan'ın cenazeleri Sivaslı ilçesi Akarca köyünde toprağa verilmişti.

        Ceylan ailesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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