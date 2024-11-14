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        Uşak'ta annesini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

        Uşak'ta annesini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:47
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        Uşak'ta annesini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
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        Uşak'ta annesini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Dikilitaş Mahallesi'nde dün yaşanan olayın ardından polislerce gözaltına alınan Ramazan Yıldırım (21) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Yıldırım, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ramazan Yıldırım'ın ifadesinde mesih olduğunu öne sürdüğü, kendisine annesini öldürmesinin söylendiği, bu doğrultuda olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

        Dikilitaş Mahallesi Birinci Bayar Sokak'ta yaşayan Asiye Yıldırım (46) bıçaklanarak öldürülmüş, polis ekipleri olayın zanlısı olan oğlu Ramazan Yıldırım'ı kovalamacayla yakalamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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