Uşak'ta 3 milyon 750 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Yapılan aramada, kamyonun kasasında kolilerin içerisinde 3 milyon 750 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Uşak'ta, kamyonda kolilerin içerisinde 3 milyon 750 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

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