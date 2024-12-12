Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta 3 milyon 750 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Uşak'ta, kamyonda kolilerin içerisinde 3 milyon 750 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta 3 milyon 750 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta, kamyonda kolilerin içerisinde 3 milyon 750 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir kamyonu durdurdu.

        Yapılan aramada, kamyonun kasasında kolilerin içerisinde 3 milyon 750 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kamyon sürücüsü hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Veda günü
        Veda günü
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Banaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Banaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Uşak'ta konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Uşak'ta konuştu:
        Uşak, Manisa ve Konya'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Uşak, Manisa ve Konya'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Uşak'ta otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Eşme'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eşme'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta kaybolan kişi gölette ölü bulundu
        Uşak'ta kaybolan kişi gölette ölü bulundu