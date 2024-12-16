Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Fatih Mahallesi Birinci Petek Sokak'taki 7 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce apartman tahliye edildi.

Binada yaklaşık 100 kişinin ikamet ettiğini belirten Aktaş, "32 hanenin olduğu binanın çatı katında çıkan bir yangın. Yangın şu an itibarıyla söndürüldü ancak binanın yalıtım ve dış kaplamaya sıçrama riskini sıfırlamak için söndürme çalışmaları tedbiren sabaha kadar devam edecek. Bina valiliğimizce tahliye edilmiştir. Dışarıda kalan ve konaklama ihtiyacı olan vatandaşlarımız valiliğimizce misafir edilecektir. Yangının neden çıktığına dair itfaiye ekiplerimizin çalışması sürüyor. Herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. İçeride mahsur kalan bir vatandaşımız olmadığını arkadaşlarımız tespit etti. Herkese çok geçmiş olsun." dedi.