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        Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:09
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        Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Fatih Mahallesi Birinci Petek Sokak'taki 7 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce apartman tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Uşak Valisi Naci Aktaş ve Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan bölgeye gelerek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ile İl AFAD Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı.

        Vali Aktaş, apartman sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ihbarın gelmesinin ardından ilgili ekiplerin hızlı şekilde bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

        Binada yaklaşık 100 kişinin ikamet ettiğini belirten Aktaş, "32 hanenin olduğu binanın çatı katında çıkan bir yangın. Yangın şu an itibarıyla söndürüldü ancak binanın yalıtım ve dış kaplamaya sıçrama riskini sıfırlamak için söndürme çalışmaları tedbiren sabaha kadar devam edecek. Bina valiliğimizce tahliye edilmiştir. Dışarıda kalan ve konaklama ihtiyacı olan vatandaşlarımız valiliğimizce misafir edilecektir. Yangının neden çıktığına dair itfaiye ekiplerimizin çalışması sürüyor. Herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. İçeride mahsur kalan bir vatandaşımız olmadığını arkadaşlarımız tespit etti. Herkese çok geçmiş olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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