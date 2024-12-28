Uşak'ta kar etkili oluyor

Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlatıldı.

Uşak'ta merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

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