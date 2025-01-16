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        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci anjiyo ünitesi açıldı

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci anjiyo ünitesinin hizmete başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:21
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        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci anjiyo ünitesi açıldı
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        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci anjiyo ünitesinin hizmete başladığı bildirildi.

        Hastaneden yapılan açıklamada, yaklaşık 20 milyon lira maliyetindeki ikinci ünitenin tamamlandığı kaydedildi.

        Hizmetlerin kalitesinin daha da artacağı belirtilerek, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi her geçen gün hem kadro hem de tıbbi cihaz açısından daha fonksiyonel hale gelmektedir. Hastanemiz daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı ve Uşaklı vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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