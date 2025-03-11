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        GÜNCELLEME - Uşak'ta 2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı tutuklandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürüp 1 komşusunu yaralayan 89 yaşındaki zanlı, hastaneden taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:44
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta 2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı tutuklandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürüp 1 komşusunu yaralayan 89 yaşındaki zanlı, hastaneden taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.

        Yazıtepe köyünde dün gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.

        Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenildi.

        Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I, dün komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y'yi (61) av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, Mustafa Y'yi de yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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