Uşak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü

Hayati tehlikesi bulunan karısı ise ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ahmetler köyünde bir evde Ergün (64) ve Belkıs Gök (60) çifti, sobadan sızan dumandan etkilendi.

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