Uşak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen koca yaşamını yitirdi, karısı tedaviye alındı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen koca yaşamını yitirdi, karısı tedaviye alındı.
Ahmetler köyünde bir evde Ergün (64) ve Belkıs Gök (60) çifti, sobadan sızan dumandan etkilendi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen çift, ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ergün Gök, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan karısı ise ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çiftin, Eskişehir'den bayram tatili için Eşme ilçesine geldiği öğrenildi.
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