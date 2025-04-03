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        Uşak'ta tıra çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı

        Uşak'ta otomobilin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:13 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:18
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        Uşak'ta tıra çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı
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        Uşak'ta otomobilin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.Ö. (79) idaresindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil, Güre köyü yakınlarında aynı yöne giden K.G. (25) yönetimindeki 42 AOD 893 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi F.Ö. (76) ağır yaralandı. İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden kurtarılan çift, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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