Uşak'ta tıra çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi F.Ö. (76) ağır yaralandı. İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden kurtarılan çift, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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