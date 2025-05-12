Uşak'ta kuyumcudaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen İ.K. (19), henüz belirlenemeyen sebeple tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

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