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        Uşak'ta kuyumcudaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:57
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        Uşak'ta kuyumcudaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen İ.K. (19), henüz belirlenemeyen sebeple tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

        Saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi Ç.S. (47) ile müşterilerden H.K. (70) yaralandı.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Öte yandan olayda kullanıldığı belirlenen tabanca iş yerinin karşısındaki bir trafonun yakınında ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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