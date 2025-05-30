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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:54
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese baskın gerçekleştirdi.

        Yapılan aramada, 142 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 67 yeşil reçeteye tabi hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

        Ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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