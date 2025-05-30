Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada, 142 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 67 yeşil reçeteye tabi hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.