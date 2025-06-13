Öğretmen, nefes borusuna kraker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Görüntülerde, yere yığılan öğrencinin etrafına arkadaşlarının toplanması, odadan çıkan öğretmenin durumu fark edince koşarak gelmesi ve Heimlich manevrası uygulaması, krakerin çıkmasının ardından öğrenciyi kontrol etmesi ve sarılması yer aldı.

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