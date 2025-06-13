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        Öğretmen, nefes borusuna kraker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Uşak'ta nefes borusuna kraker kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:51
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        Öğretmen, nefes borusuna kraker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Uşak'ta nefes borusuna kraker kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Mehmet Sadık Boz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hanifi Çek'in nefes borusuna kraker kaçtı.

        Teneffüste yaşanan olayda baygınlık geçiren Çek'in nefes almakta zorlandığını fark eden nöbetçi öğretmen Aytül Doruk, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

        Çocuk, soluk borusuna kaçan krakerin çıkmasının ardından rahat nefes almaya başladı.

        Yaşananlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, yere yığılan öğrencinin etrafına arkadaşlarının toplanması, odadan çıkan öğretmenin durumu fark edince koşarak gelmesi ve Heimlich manevrası uygulaması, krakerin çıkmasının ardından öğrenciyi kontrol etmesi ve sarılması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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