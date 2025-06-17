Uşak'ta doktoru darbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Uşak'ta, doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Uşak'ta, doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Koroner Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören E.M. hayatını kaybetti.
Uzman Doktor Şerif Ahmet Kandemir, ölüm haberini verdiği sırada E.M'nin oğlu M.M. (50) tarafından darbedilip bıçakla tehdit edildi.
Daha sonra hastaneden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan doktorun yere düştüğü daha sonra da bıçakla tehdit edildiği belirtildi.
Açıklamada, konuya ilişkin adli sürecin başlatıldığı kaydedildi.
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