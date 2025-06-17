Uşak'ta doktoru darbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan doktorun yere düştüğü daha sonra da bıçakla tehdit edildiği belirtildi.

Daha sonra hastaneden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Koroner Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören E.M. hayatını kaybetti.

Uşak'ta, doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.