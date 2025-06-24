Uşak'ta kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday tohumlarının ekili olduğu tarlalarda hasat yapıldı

Uşak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday tohumlarının ekili olduğu tarlalarda hasat gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen kuraklığa dayanıklı "Demirhan" isimli buğday tohumu ile "Avcı2002" ve "Sinanbey" arpa tohumlarının ekili olduğu Susuzören köyündeki tarlalarda hasat programı düzenlendi.

Burada konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, kentte bu yıl bazı tohumların ilk kez denendiğini belirterek, "Bu çeşitlerin yerli ve milli çeşitler olması bizim için ayrı bir övünç kaynağı. Bu projenin yürütülmesinde, bu ürün çeşitliğinde ve verimliliğinde katkısı olan herkese tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü kendi tohumumuzun geleceğimizin teminatı olduğunu net bir şekilde bilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Arpa Islah Bölümü Sorumlusu Namuk Ergün ise geliştirilen tohumların kurak alanlarda da yüksek verime ulaştığını bildirdi.

Deneme ekiminin yapıldığı alanlarda oldukça iyi verim beklendiğini, kalitenin de güzel olduğunu söyleyen Ergün, "Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi İç Anadolu Bölgesi'ne yakın alanlarda geçit bölgelerinde çiftçilerimizin gelirini arttırmak, ülke tarımına katkıda bulunmak için çeşit geliştirmeye ve bu çeşitlerin yaygınlaştırılması için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de kent genelinde 1 milyon 310 bin 655 dekar alanda hububat ekimi yapıldığını, bunun da toplam tarım alanlarının yüzde 64'ünü oluşturduğunu söyledi.

Kentte bu yıl söz konusu tohumların deneme ekiminin yapıldığını aktaran Bilir, şöyle devam etti:

"Hububat ekimlerinin büyük kısmı kuru tarım alanlarında yapılmaktadır. Özellikle iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalmasıyla kuru tarım alanlarda ekilişi yapılabilecek, kuraklığa dayanıklı ve verimli çeşitlerin ekimini arttırmak için projeler geliştirmeye çalışıyoruz. İlimize, bölgemize uyumlu, verimli ve kuraklığa dayanıklı çeşitleri üreticilerimize tanıtmaya, bu çeşitleri üretime kazandırmaya çalışıyoruz."